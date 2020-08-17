В Кабмине заговорили об отмене местных выборов из-за коронавируса

Главное: В Украине могут быть отменено проведение местных выборов. По словам главного санврача Виктора Ляшко, это возможно в случае, если больше половины страны окажется в «красной зоне».

Детали: Ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может повлиять на проведение местных выборов. Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, власти могут принять решение об их переносе их с октября на более поздние сроки, если больше половины государства окажется в «красной зоне». «Это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — уверен врач.

Как сообщает РБК-Украина, по его словам, Украина в этом вопросе ориентируется на Польшу, которая недавно переносила президентские выборы из-за пандемии. «Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса», — утверждает Ляшко.

При этом он подчеркнул, то сегодня сложно давать прогнозы относительно предстоящих выборов. Ситуация может проясниться в начале октября.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

Напомним: 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия утвердила график проведения местных выборов в октябре этого года. В соответствии с ним избирательная кампания стартует 5 сентября и заканчивается через 15 дней после официального обнародования результатов местных выборов.

Голосование на местных выборах состоится с 8:00 до 20:00 25 октября.