Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны

Главное: Глава НБУ поведал, что ждет гривну. В стране сохранят плавающий курс.

Детали: Курс гривны останется плавающим. Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Как цитирует его РБК-Украина, такой курс «отражает спрос и предложение на рынке».

Финансист добавил: «В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка: гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться».

Он сообщил: «НБУ не будет публиковать точные критерии, по которым он определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями».

Также Кирилл Шевченко отметил: «Эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций».

По его словам, «если участники рынка будут наперед знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов».

Глава финансового регулятора резюмировал: «Вопрос приемлемой курсовой волатильности можно обсуждать, было бы неправильно говорить о том, что такая волатильность, как была с начала 2019 года, является нормальным для рынка Украины».

В тему: 17 августа 2020 года мы писали о том, что гривна начала неделю с резкого укрепления.