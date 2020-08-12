Американский профессор озвучила простой и эффективный способ избавиться от коронавируса

Главное: Назван самый действенный способ борьбы с коронавирусом в помещениях. Это проветривание.

Детали: Американский профессор Шелли Миллер назвала самый простой и эффективный способ борьбы с коронавирусом в помещениях. По ее словам, их просто нужно вовремя проветривать, пишет издание Conversation.

Увы, многие люди забывают об этом.

Эксперт говорит: «В жилые дома воздух попадает не только через двери и окна, но и сквозь различные щели. Оптимальное время, за которое помещение проветривается, зависит от его размера и количества людей, находящихся внутри. Однако проветривать воздух следует не реже шести раз в час».

Кроме этого, она советует офисным работника «обратить внимание на очистители воздуха, которые помогают бороться с заболеванием: эффективность данного прибора зависит от фильтра, типа комнаты, а также числа сотрудников в ней».

Также она сетует: «Сегодня многие помещения в США не соответствуют нормам вентиляции, и рекомендовала проверять уровень углекислого газа. Чтобы избежать заражения коронавирусом, концентрация двуокиси углерода должна быть ниже 600 ppm».

Ранее сообщалось, что ученый рассказал, что некоторых людей «не берет» коронавирус.

В тему: 11 августа 2020 года мы писали, что в ВОЗ заявили о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19.