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Рыболовы бьют в набат: в Украине наблюдается массовый мор рыбы

Агата Кловская
11.08.20 12:49
364
Рыболовы бьют в набат: в Украине наблюдается массовый мор рыбы

Главное: В украинских реках с каждым годом все чаще случается мор рыбы. По данным Ассоциации рыбаков Украины, на то есть целый ряд причин. Если не начать их устранять, то к 2050 году в отечественных водоемах может исчезнуть вся рыба.

Детали: В Украине в последнее время участились случаи гибели водных живых ресурсов в разных уголках страны. Как сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины, основными причинами этого являются неподобающее отношение человека к водоемам, неудовлетворительная работа природоохранных государственных структур, аномальная жара, маловодный год, попадание в водоемы бытовых и производственных стоков, а так же химикатов с полей.

Все это приводит к резкому уменьшению количества растворенного в воде кислорода, в результате чего наступают заморные явления у рыбы.

Так, по данным Ассоциации, с начала года массовый мор рыбы произошел в Киевской, Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской и Полтавской областях.

По словам главы АРУ Александра Чистякова, это явление нельзя списывать на естественный природный отбор. «У каждого случая есть конкретное человеческое имя. К сожалению природоохранные и контролирующие государственные структуры демонстрируют полную несостоятельность по борьбе с этим явлением», – указал он, подчеркнув, что обычно контролирующие органы лишь фиксируют случившееся, но не могут предупредить этого и наказать виновных.

Ассоциация рыболовов Украины обеспокоена, что в дальнейшем ситуация может еще больше ухудшиться и приведет, в конечном итоге, к возникновению экологической катастрофы не только украинского, но и европейского масштаба. «Это не единичные случаи отравления водоемов, они приобретают пугающую массовость. В 2019 году было отравлено все или почти все живое в 1240 отечественных водоемах. Еще в 920 водоемах произошли заморные явления рыбы, причиной которых посчитали уменьшение количества растворенного в воде кислорода по причине разрастания сине-зеленых водорослей, которые при гниении выделяют токсины и сжигают растворенный в воде кислород», — утверждает Чистяков, добавляя, что в последнем случае без участия человека также не обошлось.

В Ассоциации утверждают, что на сегодняшний день в Украине не осталось чистых рек. В некоторых из них все сложнее найти воду в гремучей смеси сельскохозяйственных удобрений, канализационных и промышленных стоков.

Исследователи Национальной геофизической обсерватории назвали самыми загрязненными реками в Украине Северский Донец, Днестр, Сулу, Западный Буг и Кальмиус.

В результате всего перечисленного в наших водоемах катастрофически снижается численность рыбы. И если не прекратится преступное отношение к нашим водным ресурсам, то по прогнозам ученых к 2050 году в отечественных водоемах может исчезнуть рыба.

В тему: Ранее СМИ сообщали о бедственном состоянии Днепра, который дает украинцам до 2/3 питьевой воды.

Тэги: общество, вода, река, рыба, экология, Ассоциация рыболовов Украины, Александр Чистяков

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