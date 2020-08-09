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СМИ утверждают, что «титушки» Столара украли тросы для Подольско-Воскресенского моста

Автор: «Фраза»
09.08.20 18:53
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СМИ утверждают, что «титушки» Столара украли тросы для Подольско-Воскресенского моста

Бывший многолетний «смотрящий» Киева Вадим Столар якобы причастен к похищению 12 тросов необходимых для строительства Подольско-Воскресенского моста. Как пишет From-UA, цель данной политической провокации якобы состоит в подрыве накануне выборов авторитета действующего главы Киева Виталия Кличко, который планировал в ближайшее время завершить строительство моста.

Кличко уже обратился в полицию с требованием задержать воров и предоставил улики, в т. ч. записи видеокамер.

«Вадим Столар как известно финансирует кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского и срыв проекта по строительству Подольско-Воскресенского моста играет на руку Пальчевскому», — отмечает издание.

«Якобы близкая к Столару компания ООО „Инжиниринговая Мостовая Компания“ задействовала силовой сценарий. Нанятые „титушки“ и криминальные элементы вывезли со строительной площадки 12 новых вантов (тросы для моста). Таким образом якобы Столар мстит Кличко за то, что последний фактически выгнал „смотрящего“ с насиженных коррупционных мест.

Полиция уже провела обыски в ООО „Инжиниринговая мостовая компания“, которая вывезла ванты (тросы) с Подольско-Воскресенского моста. Источники „Открытой Украины“ в правоохранительных органах сообщают, что по итогам обыска якобы ожидается вручение подозрения о совершении преступления собственнику „Инжиниринговая мостовая компания“ Вадиму Столару» — пишет издание.

Также From-UA сообщает следующее: «В истории с украденными вантами показательно привлечение народного депутата Гео Лероса, который якобы выгораживает компанию Столара ООО „Инжиниринговая Мостовая Компания“. Гео Лерос ранее привлекался Столаром и еще одним бывшим чиновником КГГА времен Януковича Андреем Ваврышем для обнародования скандальных пленок прослушивания брата главы офиса президента Андрея Ермака. Позже Гео Лерос задекларировал доходы в размере 20 млн. грн и наличие других дорогостоящих материальных ценностей. В СМИ обращали внимание на то, что эти средства Гео Лерос якобы мог получить от Столара и Ваврыша за обнародование компрометирующих записей против главы Офиса президента Андрея Ермака. Действительно материальное благосостояние Гео Лероса , похоже,существенно возросло и согласно декларации Лерос является собственником большой квартиры (330 кв. м) в центре Киева, доли в двух небольших — по 40 метров каждая, 96 картин, трех пар часов Rolex и одного Chopard, коллекции из 20 фотоаппаратов Leica, 49 биткоинов (10 млн. грн.), двух одинаковых автомобилей BMW 2014 года, Ford Capri 1980 года, в банке у депутата 325000 долларов, 97 000 евро и почти миллион гривен, еще 315 000 долларов депутат одолжил. Также Гео Лерос был участником скандала о выделение из государственного бюджета 3,6 млн гривен, которые якобы „исчезли“ без отчета со стороны Гео Лероса».

Тэги: Виталий Кличко, Вадим Столар, Андрей Ермак, Гео Лерос

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