Главные новости за 31 июля 2020 года

- Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что по вопросу Донбасса возможны компромиссы. Он является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

- В Киеве Дарницкий районный суд оштрафовал на 17 тыс. грн мужчину, которого задержали на улице без документов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и дебоширил на автобусной остановке.

- На Буковине мощный ураган наделал немало бед. В одном селе крыши срывало с домов, школы и сельсовета.

- Власти Ирана принципиально согласились выплатит Украине компенсацию за сбитый самолет авиакомпании МАУ. Однако теперь предстоит уточнить суммы и условия.

- Боксерский поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом оказался на грани срыва. Связано это с тем, что Лопес недоволен предложенным ему гонораром.

- ВВП Евросоюз рухнул. Во втором квартале года падение составило 14,4%.