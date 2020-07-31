Кравчук заговорил о компромиссах по вопросу Донбасса

Главное: Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что по вопросу Донбасса возможны компромиссы. Он является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Детали: Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о возможности компромисса по вопросу Донбасса в Минске. Как цитирует его «Суспильне», политик назвал два варианта.

Леонид Кравчук, среди прочего, заявил, что это особый статус Донбасса.

Он сказал: «Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус».

Первый президент страны добавил: «Во времена своей каденции я подписал закон о свободной экономической зоне на Донбассе. Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально».

По его словам, «эти компромиссы не касаются суверенитета Украины».

Также он сказал: «Однако с предоставлением особого статуса ситуация совсем иная. Это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины».

В тему: 30 июля 2020 года мы писали, что возглавлять украинскую делегацию на мирных переговорах в Минске будет Леонид Кравчук. Об этом сообщает Офис президента Владимира Зеленского.