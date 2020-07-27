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В деле об оставке Луческу поставлена жирная точка

Александр Панько
27.07.20 20:42
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В деле об оставке Луческу поставлена жирная точка

Главное: Мирча Луческу останется на посту главного тренера киевского «Динамо». Об этом заявил агент румынского специалиста Аркадий Запорожану.

Детали: Информация об отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского «Динамо» не соответствует действительности.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского специалиста.

По словам Запорожану, слухи об оставке Луческу появились после «слива» конфиденциальной переписки, которую румын вел с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

«Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу», ‒ заявил он, добавив, что Луческу хотел дать понять Суркису, что не держится за кресло тренера.

«Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать „Динамо“, то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже», ‒ отметил Запорожану, подчеркнув, что уже во вторник (28 июля ‒ ред.) румын прилетает в Киев.

«Луческу ‒ главный тренер „Динамо“», ‒ резюмировал агент.

Напомним, ранее ряд ТГ-каналов сообщил, что румынский специалист Мирча Луческу решил уйти с поста главного тренера «Динамо».

В тему: 27 июля 2020 года мы писали, что Мирча Луческу намекнул, что будет спасать киевское «Динамо». Румын обратился к болельщикам киевского клуба.

Ранее ультрас «Динамо» выдвинули жесткий ультиматум Мирче Луческу.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, футбол, общество, слухи, отставка, тренер, спорт, агент, новости Украины, Динамо

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