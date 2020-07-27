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Главные новости за 27 июля 2020 года

Автор: «Фраза»
27.07.20 19:02
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Главные новости за 27 июля 2020 года

— С сегодняшнего дня на Донбассе начал действовать режим полного прекращения огня. Ожидается, что он будет действовать до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. При этом боевики обстреляли дачный из минометов поселок в Авдеевке.

— Боевики на Донбассе в 00:20 27 июля начали обстрел позиций Объединенных сил из автоматов, пулеметов и гранатометов. Всего на данный момент зафиксировано уже три нарушения режима «полной и всеобъемлющей тишины».

— По данным Министерства здравоохранения Украины, 67% карет «скорой помощи» в Украине не успевают приехать на вызов за отведенное для этого нормативами время. Для города речь идет о 10 минутах, для села — о 20-ти.

— В интернете появилась петиция с требованием запретить президенту Украины Владимиру Зеленскому совершать официальные визиты из-за несчастий, которые случаются после этого. В качестве альтернативы автор предлагает использовать голограмму главы государства.

— В Харькове во время проведения ремонтных работ ядовитыми газами из канализации отравились четверо работников местного коммунального предприятия. Среди них одна женщина. Все они скончались на месте происшествия.

— В результате сильного дождя улицы курортного Бердянска оказались сильно затопленными. Обесточена часть центра города, движение транспорта затруднено.

— 20-летний житель села на Львовщине «закатал» котенка в трехлитровую банку и выложил видео на своей странице в Instagram. Там его заметили правоохранители. Теперь парню угрожает до 3 лет лишения свободы, несмотря на то, что с котенком все в порядке.

— В Днепре стали появляться ядовитые медузы-крестовики. По мнению экологов, в этом явлении нет ничего странного и в августе их количество резко увеличится.

— При Мирче Луческу «Динамо» могут покинуть десять футболистов. Появился список.

— Болельщики киевского «Динамо» требуют, чтобы Мирча Луческу ушел в отставку. Об этом заявил лидер ультрас.

— Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо». Клуб ее пока не принял.

— Во Вьетнаме зафиксированы четыре случая заболевания новым коронавирусом. По данным местных медиков, в отличие от других подобных вирусов, он легче распространяется и быстрее вызывает тяжелое состояние.

— Легенда стрит-арта, анонимный британский художник Бэнкси согласился выставить на аукцион три картины с благотворительной целью. По предварительным оценкам, за свой триптих он может получить до 16 млн евро.

— В Париже умерла легендарная голливудская актриса Оливия Де Хэвилленд. Ей было 104 года.

— В Telegram появилась видеосвязь. Она доступна для пользователей iOS.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, Мирча Луческу, футбол, медицина, Харьков, Россия, здоровье, эпидемия, политика, Донбасс, скорая помощь, Бердянск, спорт, криминал, агрессия, режим тишины, ОРДЛО, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

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