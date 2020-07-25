Молодой украинец трагически погиб в польском порту

Главное: В порту польского Гданська погиб 31-летний украинский заробитчанин. На него со штабелеукладчика упал груз.

Детали: В порту польского города Гданська трагически погиб 31-летний гражданин Украины, работавший грузчиком.

Как передает trojmiasto.pl, трагедия произошла во время погрузки удобрений: по непонятной причине груз выскользнул из «вил» штабелеукладчика и обрушился на голову украинца.

По словам представителя порта Гданська Анны Дрозд, груз упал с двухметровой высоты.

«На место происшествия вызвали скорую, но, все попытки реанимировать пострадавшего оказались безуспешны», ‒ добавила она.

Сообщается, что в настоящее время прокуратура Гданська выясняет все обстоятельства случившегося. О происшествии уже уведомили украинское диппредставительство.

В тему: 17 марта 2019 года мы писали, что в польском городе Краков во время проведения работ возле королевского замка Вавеля погиб 45-летний украинский гастарбайтер.

На него обрушилась подпорная стенка, сооруженная на склонах замка.

Прибывшие на место ЧП медики в течение часа пытались спасти несчастного заробитчанина, но безуспешно.

А 13 ноября 2019 года сообщалось, что в Польше неизвестные преступники заморозили азотом тела двух украинских гастарбайтеров.

Погибшие были родом из Тернопольской области и приходились друг другу родственниками: дядей и племянником. В Польше они находились и работали легально.