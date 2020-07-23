Под Днепром маршрутка слетела в кювет, пострадали 15 человек. Водитель скрылся

Главное: В Днепропетровской области маршрутка слетела в кювет и перевернулась, в результате чего пострадали 15 человек. Водитель микроавтобуса с места ДТП скрылся.

Детали: В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали 15 человек. Водитель автобуса скрылся с места происшествия, его разыскивают, сообщает Национальная полиция Украины.

Как отметили в ведомстве, авария с участием микроавтобуса «Газель Рута» произошла вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области.

Автобус двигался по маршруту «Каменское — СТ Чайка».

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы автодороги, слетело в кювет и перевернулось.

В автобусе находились 20 пассажиров. Пострадавших доставили в больницу.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту аварии, которая повлекла травмирование людей.

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