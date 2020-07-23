Луческу приехал на стадион «Динамо». Контракт таки будет подписан?

Главное: Бывший тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу должен сегодня возглавить киевское «Динамо». Он уже находится в городе.

Детали: Как стало известно «Фразе», бывший наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу уже приехал в Киев и даже прибыл на стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского, где находится офис клуба.

По нашей информации, контракт с румынским специалистом, которому на днях исполнится 75 лет, будет подписан уже сегодня.

Ранее сообщалось, что возле стадиона собираются фанаты клуба, выступающие против назначения Мирчи Луческу, который неоднократно оскорблял нашу команду и ее болельщиков.

В тему: 23 июля 2020 года мы называли четырех основных кандидатов на пост главного тренера киевского «Динамо».