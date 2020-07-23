Найден город, каждый четвертый житель которого имеет антитела к коронавирусу

Главное: Около четверти населения Дели имеет антитела к коронавирусу. Проведены исследования.

Детали: Оказалось, что сразу 23,48% жителей Дели (столица Индии) имеют антитела к коронавирусу. Об этом сообщает Национальный центр по контролю за заболеваниями, который провел соответствующие исследования: для всех одиннадцати районов мегаполиса с населением в девятнадцать миллионов человек были сформированы исследовательские группы.

Медики говорят, что «образцы крови отбирали у отдельных лиц после получения письменного информированного согласия, после чего их сыворотки тестировали на IgG-антитела и инфекцию с использованием теста Covid Kavach ELISA, одобренного Индийским советом по медицинским исследованиям».

В отчете отмечается, что всего собрали и протестировали 21 387 образцов крови.

Врачи говорят: «Результаты исследования серологической распространенности показывают, что в среднем по Дели распространенность IgG-антител составляет 23,48%».

Подчеркивается, что «большое число инфицированных людей остаются бессимптомными».

Всего коронавирусом в Индии заболели 1,16 миллиона человек, а жертвами заразы стали 28 084 человека.

В тему: 20 июля 2020 года мы писали, что итальянский ученый назвал эффективный способ уничтожить коронавирус.

15 июля 2020 года сообщалось о том, что ученые обнаружили новый способ заражения коронавирусом.