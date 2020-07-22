Американцы выяснили, почему у нас «бегут мурашки» по коже

Главное: Ученые из США объяснили, почему у людей по коже «бегут мурашки». Связано это с ростом волос.

Детали: Биологи из Гарвардского университета в США заявили, что разгадали природу «мурашек», которые бегут по нашей коже. Как цитирует их издание Cell, ранее считалось, что это связано с защитной реакцией на холод, но это не так.

Опыты прошли на грызунах.

Ученые говорят, что «мышцы, которые сокращаясь инициируют образование мурашек, соединяют симпатический нерв со стволовыми клетками волосяного фолликула».

По их словам, «такие мурашки стимулируют рост новых волос».

Как говорят эксперты, «кожа находится на границе между нашим телом и внешним миром и имеет множество стволовых клеток, окруженных различными типами других клеток».

В статье говорится, что «при исследовании кожи с помощью электронной микроскопии исследователи обнаружили, что симпатический нерв не только связан с мышцей, но и образует прямую связь со стволовыми клетками волосяного фолликула».

Исследователи поясняют: «Нервные волокна обертываются вокруг стволовых клеток волосяного фолликула как лента. На ультраструктурном уровне мы увидели, как взаимодействуют нерв и стволовая клетка. Мы были удивлены, обнаружив, что нервные клетки образуют синапсоподобные структуры с эпителиальными стволовыми клетками, которые обычно не являются мишенью для нейронов».

Уточняется, что «нервная активность постоянно поддерживает стволовые клетки в состоянии, готовом к регенерации, в случае сильного охлаждения нерв активируется на более высоком уровне, и высвобождается больше нейротрансмиттеров, что приводит к быстрой активации стволовых клеток, регенерации волосяного фолликула и росту новых волос».

В отчете говорится: «После того как ученые удалили мышцу, соединенную с волосяным фолликулом, симпатический нерв втянулся, и нервная связь со стволовыми клетками волосяного фолликула была потеряна».

В ходе своих экспериментов биологи «определили двухкомпонентную систему, которая регулирует стволовые клетки волосяного фолликула».

Отмечается, что «нерв является сигнальным компонентом, который активирует стволовые клетки через нейротрансмиттеры, в то время как мышца – это структурный компонент, напрямую соединяющий нервные волокна со стволовыми клетками волосяного фолликула».

Оказалось, что «сигнал исходит от самого волосяного фолликула: оОн секретирует белок, который активирует гладкую мышцу, связанную с симпатическим нервом, после чего происходит обратное взаимодействие и нерв через мышцу управляет стволовыми клетками волосяного фолликула, запуская рост новых волос».

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