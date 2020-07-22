Ученые обнаружили на Венере кое-что необычное

Главное: В недрах Венеры зафиксировали активные процессы. Ученые говорят о вулканах.

Детали: Исследователи из университета Мэриленда в США и института геофизики Швейцарской высшей технической школы Цюриха заявили, что на Венере есть действующие вулканы. Их цитирует издание Nature Geoscience.

Ученые говорят, что в недрах планеты активны внутренние процессы, связанные с перемешиванием вещества. По их словам, «на недавнюю внутреннюю активность планеты указывают кольцеобразные структуры, известные как короны».

По словам экспертов, короны образовались, «когда струи горячего материала из недр прорывались на поверхность».

Они сравнили их с мантийными плюмами нашей планеты, «которые поднимаются сквозь мантию и земную кору и образуют на поверхности цепочки вулканических островов типа Гавайских или Канарских».

При этом ранее ученые думали, пишет издание, что «Венера охладилась, и геологическая активность в ее недрах остановилась, а кора окрепла настолько, что никакой теплый материал уже не может пробиться сквозь нее к поверхности».

Однако свежее исследование выявило на поверхности Венеры тридцать семь корон, обладающих признаками свежих вулканических структур.

Специалисты подчеркивают, что «это не древние вулканы, а действующие, возможно, спящие в данный момент, но не мертвые».

Известно, говорится в статье, что «активные короны на поверхности Венеры сгруппированы в нескольких областях, указывающих на зоны наибольшей геологической активности».

В тему: 3 апреля 2018 года мы писали, что ученые не исключают, что в атмосфере Венеры может существовать жизнь.