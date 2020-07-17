Скончался легендарный защитник киевского «Динамо» Владимир Лозинский

Главное: Скончался бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Лозинский. Ему было всего 65 лет.

Детали: Легендарный в прошлом защитник киевского «Динамо», игрок сборной СССР Владимир Лозинский скоропостижно скончался в возрасте 65 лет. Об этом в «Фейсбуке» сообщил журналист Андрей Шахов.

Футбольный эксперт написал: «Владимир Фёдорович Лозинский, 65 лет. Для меня Лозинский-футболист считался эталоном здоровья. Отбегать, казалось, мог не 90, а 190 минут подряд. Увы, здоровье как раз и подвело. Второй подряд высококлассный правый защитник... Спасибо за всё, Фёдорович, и светлая память».

Справка: Владимир Лозинский родился 6 января 1955 года в Сопычах Брянской области. В детстве переехал в Киев, является воспитанником «Динамо». Играл за первый состав нашей команды в 1975-1984 годы. Провел четыре поединка в составе сборной СССР.

После выступал за «Металлист», киевский СКА, «Кривбасс» и «Кремень», где был играющим тренером.

Владимир Лозинский также тренировал киевский ЦСКА и «Ворсклу», в 2007-2010 годы был селекционером «Динамо».