Одесских полицейских уличили в крышевании проституции и изнасиловании несовершеннолетней

Главное: ГБР расследует дела о крышевании одесскими полицейскими проституции и насилии над несовершеннолетней.

Детали: Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Главного управления Национальной полиции в Одесской области в получении неправомерной выгоды за «крышевание» проституции. Как сообщает пресс-служба территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, со ссылкой на данные предварительного расследования, оперуполномоченные требовали $2500 у лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории Одессы. Взамен они обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной статьей о занятии проституцией, и оказывать содействие в дальнейшей противоправной деятельности.

После очередного перевода на их карточный счет 24 тыс. 200 гривен подозреваемые были задержаны. Следователи ГБР провели санкционированные судом обыски по месту их работы и жительства. Теперь им грозит лишение свободы на на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что незадолго до этого ГБР начало досудебное расследование по факту изнасилования сотрудником одесской полиции несовершеннолетней.

По данным следствия, 18 февраля 2020 г ученица 11 класса одной из школ Одессы сообщила своему учителю о том, что за неделю до этого в дневное время ее пригласил к себе домой инспектор по ювенальной превенции одного из местных отделений полиции. Впоследствии он путем шантажа заставил девушку вступить с ним в интимную связь.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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Позже жертва рассказала, что другие полицейские, находившиеся в отделении, были свидетелями издевательств, но ничего не предпринимали. По данным адвоката, ранее на этих полицейских был написан десяток заявлений с обвинениями в насилии.

В итоге все отделение было расформировано.