Канье Уэст стал кандидатом в президенты… в одном штате

Главное: Рэпера Канье Уэста все же зарегистрировали как кандидата в президенты США. Правда артист сможет баллотироваться лишь в одном штате.

Детали: В четверг, 16 июля, рэпера Канье Уэста все же зарегистрировали кандидатом в президенты США. Впрочем, выдвигаться он сможет лишь в штате Оклахома, чья избирательная комиссия и допустила его к кампании.

Минувшая среда, 15 июля, была последним сроком для подачи документов на участие в гонке для независимых кандидатов.

43-летнего Канье Уэста уже внесли на сайт Федеральной избирательной комиссии США. Там заполнена форма №1 для его участия в выборах от партии BDY (Дата рождения). Однако, как пишут местные СМИ, ее подписал не сам рэпер, а некто Андре Бодифорд.

В тему: 10 июля 2020 года Трамп оценил выдвижение Канье Уэста в президенты США.

8 июля 2020 года рэпер озвучил свои предвыборные тезисы. Тогда артист сказал: «Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Дональд Трамп. Я буду баллотироваться как независимый кандидат».

Он также поведал: «Я решил бороться за пост президента в 2020 году, потому что Бог сказал мне, что для этого пришло время. Моим кандидатом на пост вице-президента станет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль, а лозунгом предвыборной кампании будет простое «Да!».

Также он рассказал о своих советниках – это жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск, ему музыкант «предложил стать главой космической программы».



