Умер человек, снявший фильм «Бриллиантовая рука»

Главное: В России умер кинооператор Игорь Черных. Среди самых его известных фильмов – «Бриллиантовая рука» и «Емельян Пугачев».

Детали: В России в возрасте 88 лет скончался легендарный кинооператор Игорь Черных. Об этом в четверг, 16 июля, информирует союз кинематографистов РФ.

В сообщении сказано: «Ушел из жизни наш друг, кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Игорь Анатольевич Черных».

Также отмечается, что «он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом. Светлая ему память».

Справка: Игорь Черных снял более двух десятков фильмов. Среди самых известных работ кинооператора картины «Бриллиантовая рука», «Емельян Пугачев» и «Битва за Москву».

В тему: 26 июня 2020 года сообщалось, что главную роль в фильме впервые сыграет робот.

13 июня 2020 года Путин подписал скандальный закон, против которого выступал знаменитый российский режиссер.

13 января 2020 года сообщалось, что в США скончался легендарный украинский режиссер.