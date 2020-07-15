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На Закарпатье вор украл из храма деньги, крест и две свечки

Автор: «Фраза»
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На Закарпатье вор украл из храма деньги, крест и две свечки

Главное: Неизвестные ограбили храм УПЦ на Закарпатье. Кроме денег, вор вынес церковные принадлежности и две свечки.

Детали: На Закарпатье ограблен Свято-Духовский храм в селе Чабин Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, неизвестный злоумышленник пробрался в храм и похитил денежные средства (200 долларов и 2270 гривен), а также забрал церковную чашу, крест и две свечки.

В настоящее время полиция разыскивает преступника.

В тему: В Одесской области мужчина обокрал храм, похитив из иконы драгоценные пожертвования верующих на сумму около 15 тыс грн. Похищенное он спрятал на своем огороде.

Тэги: новости православия, УПЦ

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