Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Синоптики рассказали о погоде в Киеве и области до конца недели

Автор: «Фраза»
93
Синоптики рассказали о погоде в Киеве и области до конца недели

Главное: В ближайшие дни в Киеве и области ожидается теплая и сухая погода. Но на выходные пойдут грозовые дожди.

Детали: В Гидрометцентре рассказали жителям Киева и области о погоде до конца недели. Синоптики говорят, что в ближайшие дни, 15-17 июля, будет малооблачно и тепло: днем ожидается 20-26 тепла, а ночью плюс 12-16.

На выходные же немного потеплеет и пойдут грозовые дожди: днем обещают плюс 25-28, а ночью 14-17 тепла.

Карта погоды в Киеве и области на 15-19 июля 2020:

Погода в Киеве и области на выходные

В тему 14 июля 2020 года стало известно, что ливень заставил харьковчан пересесть на надувную лодку.

14 июля 2020 года синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные.

7 июля 2020 года сообщалось, что жертвами аномальной жары в Херсонской области стали два человека.

1 июня 2020 года мы писали, что в лето в Карпатах началось со снега. Температура воздуха упала до нуля.

Тэги: Киев, общество, погода, гроза, Киевская область, погодные условия, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

14.07.20 09:28

Банановые перспективы для Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
13.07.20 08:20

«Александрия» – «Динамо»: как два потерянных очка увеличили шансы на второе место

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам
14.07.20 10:23

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Коронавирус в Украине набирает обороты

Коронавирус в Украине набирает обороты
15.07.20 10:00
Последние новости
15.07.20 10:00

Коронавирус в Украине набирает обороты
15.07.20 09:50

Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
15.07.20 09:49

Синоптики рассказали о погоде в Киеве и области до конца недели
15.07.20 09:32

Spotify отныне и в Украине: стали известны тарифы
15.07.20 08:51

Украинец Малиновский выдал очередной сумасшедший матч в Италии
15.07.20 08:39

Обвал курса гривны продолжается: данные на 15 июля 2020
15.07.20 01:23

В Украину вернули шедевр мирового искусства, украденный нацистами во время войны
Фото и Видео
Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
Украинец Малиновский выдал очередной сумасшедший матч в Италии
Украинец Малиновский выдал очередной сумасшедший матч в Италии
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
На Николаевщине изнасиловали школьницу
На Николаевщине изнасиловали школьницу
«Грамм 200 водки и яблочный сидр»: виновник ДТП под Киевом заявил, что не помнит, как все произошло
«Грамм 200 водки и яблочный сидр»: виновник ДТП под Киевом заявил, что не помнит, как все произошло
В Армении опубликовали новое видео ударов по позициям Азербайджана
В Армении опубликовали новое видео ударов по позициям Азербайджана
Отдыхающие в Кирилловке нашли необычное применение заполонившим все медузам
Отдыхающие в Кирилловке нашли необычное применение заполонившим все медузам
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.