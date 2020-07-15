Синоптики рассказали о погоде в Киеве и области до конца недели

Главное: В ближайшие дни в Киеве и области ожидается теплая и сухая погода. Но на выходные пойдут грозовые дожди.

Детали: В Гидрометцентре рассказали жителям Киева и области о погоде до конца недели. Синоптики говорят, что в ближайшие дни, 15-17 июля, будет малооблачно и тепло: днем ожидается 20-26 тепла, а ночью плюс 12-16.

На выходные же немного потеплеет и пойдут грозовые дожди: днем обещают плюс 25-28, а ночью 14-17 тепла.

Карта погоды в Киеве и области на 15-19 июля 2020:

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