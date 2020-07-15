Обвал курса гривны продолжается: данные на 15 июля 2020

Главное: Курс гривны упал. Доллар и евро подорожали.
Детали: В среду, 15 июля, курс украинской гривны еще больше снизился. Свежие котировки валют публикует Национальный банк.
Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на пять копеек – до 27,14 гривен.
Куда больше подорожал евро, сразу на девятнадцать копеек, до 30,87 гривен.
Котировки НБУ на 15.07.2020
Отметим, что курс гривны снижается несколько дней кряду.
В тему 14 июля 2020 года мы писали, что один из старейших украинских банков сменит название.
13 июля 2020 года украинцев предупредили об опасности «нулевых» кредитов.
6 июля 2020 года немецкие СМИ писали, что Украине грозит банкротство.