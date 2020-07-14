В Минздраве рассказали, как будет происходить обучение в школах с 1 сентября

Главное: Минздрав совместно с Министерством образования Украины разрабатывают правила обучения школьников с 1 сентября. Речь, в частности, может идти о температурном скрининге и уроках в несколько смен.

Детали: Министерство здравоохранения Украины разрабатывает правила посещения учебных заведений с 1 сентября. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», обсуждается, в частности, деятельность медицинского работника и проведения температурных скринингов.

«Что касается медсестры, которая работает в школе в первую смену, мы считаем, что владелец учреждения должен рассмотреть этот вопрос, каким образом на работе будет находиться медсестра. Скрининг температуры могут проводить и другие работники школы», — заявил на брифинге 14 июля министр здравоохранения Максим Степанов, добавив, что все эти вопросы будут оговорены в правилах, которые разрабатываются совместно с Минобразованя.

При этом он подчеркнул, что правила поведения должны быть не только удобными, но и эффективными с точки зрения безопасности для здоровья детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Степанов также не исключил, что с 1 сентября детям придется учиться в две смены.

В тему: 23 июня 2020 года временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что новый учебный год в украинских школах начнется с 1 сентября. Студенты первых курсов отправятся в университеты с 17 сентября.

Ранее она заявляла, что технологии дистанционного обучения отныне будут использоваться в школах намного шире.