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На Николаевщине страшной смертью погиб прокурор

На Николаевщине страшной смертью погиб прокурор

Главное: В Николаевской области погиб прокурор отдела областной прокуратуры Андрей Крупка. Он попал под колеса многотонного грузовика.

Детали: В субботу утром, 11 июля, в Никлаевской области на автодороге М-14 «Одеса — Мелитополь — Новоазовск» произошло ДТП, в результате которого погиб погиб прокурор отдела областной прокуратуры Андрей Крупка.

Как передает пресс-служба Офиса Генпрокурора, предварительно установлено, что прокурорский работник остановил свой автомобиль на обочине и стал менять спущенное колесо, когда его сбил грузовик.

От полученных травм Андрей Крупка скончался на месте происшествия.

В свою очередь, водитель грузовика «дал по газам» и скрылся. Его задержали аж в Одесской области.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство. Ведется следствие.

В тему: 15 октября 2008 года сообщалось, что в Днепропетровской области на стрельбищах погиб прокурор области.

А 14 октября 2018 года мы писали, что в авиакатастрофе погиб прокурор по делу Скрипалей.

Напомним также, что в январе 2009 года на Ровенщине в ДТП погиб прокурор Андрей Бондарчук.

Двигаясь за рулем автомобиля «Форд» со стороны райцентра Владимирец в направлении Кузнецовска, он выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в кювет и врезался в дерево.

Тэги: ДТП, общество, авария, прокуратура, Николаевская область, наезд, прокурор, регионы, грузовик, гибель, новости Украины, Офис Генерального прокурора

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