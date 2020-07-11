Илон Маск поведал о разговоре с семьей человека, запустившего в космос Юрия Гагарина

Главное: Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск провел разговор с семьей выдающегося советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Детали: Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск пообщался с семьей советского ученого и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.

Об этом Маск рассказал в своем Twitter.

«Я поговорил с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших», ‒ сообщил он.

При этом американец не сообщил детали разговора с родными Королева, но зато написал его фамилию на украинском и русском языках.

Справка: Сергей Павлович Королев (12 января 1907 года, Житомир, Волынская губерния, РИ) ‒ советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР (1950 ‒ 1966), академик АН СССР (1958).

Является одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей Союз Советских Социалистических Республик передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, основателем практической космонавтики.

Под его руководством был организован и осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Скончался 14 января 1966 года в Москве, похоронен в некрополе у Кремлевской стены.

В тему: 30 июня 2020 года сообщалось, что в США умер украинский конструктор, помогавший Гагарину полететь в космос.

А 17 марта 2020 года мы писали, что в России скончалась вдова первого человека в космосе.