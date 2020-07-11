Стало известно, на чем «спалились» горе-подрывники автомобиля «Укрпочты»

Главное: Дерзких налетчиков, подорвавших и ограбивших авто «Укрпочты» на Полтавщине, вычислили по мобильным телефонам. Об этом изданию «Страна» рассказал информированный источник в МВД.

Детали: На след дерзкой банды, совершившей разбойное нападение на автомобиль «Укрпочты», полтавские сыщики вышли благорадаря крайней недальновидности самих преступников.

Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на источник в МВД.

По словам источника, налетчики «спалились» на мобильных телефонах, которыми пользовались в районе проведения «операции».

«Путем проведения оперативно-технических мероприятий сразу же после преступления, были обработаны номера телефонов и абонентские пары, которые соединялись чаще всего в этой местности и путем проведения неотложных негласных следственных действий, удалось отследить перемещения возможных подозреваемых», ‒ рассказал он.

Напомним, автомобиль государственного оператора почтовой связи был подорван и ограблен 7 июля вблизи села Тишки, Лубенского района Полтавской области.

Добычей разбойников стали около двух с половиной миллионов гривен и табельный пистолет охранника.

Позднее в Сети появилось видео, на котором «засветились» подозреваемые в дерзком преступлении.

А уже через три дня ‒ 10 июля ‒ в МВД отрапортовали о задержании злоумышленников.

В тему: 16 июля 2013 года мы писали, что на Николаевщине 18-летний рецидивист ограбил «Укрпочту» на 450 гривен.

А 10 июля 2015 года в Харьковской милиции заявили, что нападение на почтальонов службы сопровождения «Укрпочты» имеет тот же почерк, что и вооруженное нападение на инкассаторов.