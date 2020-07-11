Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стало известно, на чем «спалились» горе-подрывники автомобиля «Укрпочты»

Стало известно, на чем «спалились» горе-подрывники автомобиля «Укрпочты»

Главное: Дерзких налетчиков, подорвавших и ограбивших авто «Укрпочты» на Полтавщине, вычислили по мобильным телефонам. Об этом изданию «Страна» рассказал информированный источник в МВД.

Детали: На след дерзкой банды, совершившей разбойное нападение на автомобиль «Укрпочты», полтавские сыщики вышли благорадаря крайней недальновидности самих преступников.

Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на источник в МВД.

По словам источника, налетчики «спалились» на мобильных телефонах, которыми пользовались в районе проведения «операции».

«Путем проведения оперативно-технических мероприятий сразу же после преступления, были обработаны номера телефонов и абонентские пары, которые соединялись чаще всего в этой местности и путем проведения неотложных негласных следственных действий, удалось отследить перемещения возможных подозреваемых», ‒ рассказал он.

Полиция задержала подрывников автомобиля «Укрпочты»

Напомним, автомобиль государственного оператора почтовой связи был подорван и ограблен 7 июля вблизи села Тишки, Лубенского района Полтавской области.

Добычей разбойников стали около двух с половиной миллионов гривен и табельный пистолет охранника.

Позднее в Сети появилось видео, на котором «засветились» подозреваемые в дерзком преступлении.

А уже через три дня ‒ 10 июля ‒ в МВД отрапортовали о задержании злоумышленников.

В тему: 16 июля 2013 года мы писали, что на Николаевщине 18-летний рецидивист ограбил «Укрпочту» на 450 гривен.

А 10 июля 2015 года в Харьковской милиции заявили, что нападение на почтальонов службы сопровождения «Укрпочты» имеет тот же почерк, что и вооруженное нападение на инкассаторов.

Тэги:

Комментарии

Статьи

10.07.20 09:19

Сирийский экзамен для «советских» БМП

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
09.07.20 08:00

Кубок возвращается в столицу!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Черные ополченцы»: вооруженные афроамериканцы требуют отдать им Техас в счет компенсации за рабство
10.07.20 16:51

«Черные ополченцы»: вооруженные афроамериканцы требуют отдать им Техас в счет компенсации за рабство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В небе над Украиной засекли российский самолет

В небе над Украиной засекли российский самолет
11.07.20 14:15
1637
Последние новости
11.07.20 16:57

Стало известно, на чем «спалились» горе-подрывники автомобиля «Укрпочты»
11.07.20 16:00

На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва
11.07.20 14:15

В небе над Украиной засекли российский самолет
11.07.20 12:49

Под Киевом ядовитая змея напала на ребенка, который пас гусей
11.07.20 11:12

Известный национал-активист прострелил себе голову в Николаеве
11.07.20 10:09

В Египте во время спонтанной операции по спасению ребенка погибли сразу 11 человек
11.07.20 09:28

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 июля 2020
Фото и Видео
На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва
На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва
На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва
На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва
В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы
В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы
«Я виноват перед всеми»: мэр Сеула ушел в горы и покончил жизнь самоубийством
«Я виноват перед всеми»: мэр Сеула ушел в горы и покончил жизнь самоубийством
В Днепре маршрутка без тормозов устроила крупное ДТП
В Днепре маршрутка без тормозов устроила крупное ДТП
«Хороший парень»: Трамп оценил выдвижение Канье Уэста в президенты США
«Хороший парень»: Трамп оценил выдвижение Канье Уэста в президенты США
Появилось видео, как полицейские пристрелили главного преступника Индии
Появилось видео, как полицейские пристрелили главного преступника Индии
Зеленский переехал туда, что обещал отдать детям
Зеленский переехал туда, что обещал отдать детям
Лобовое столкновение на Полтавском шоссе: есть жертвы
Лобовое столкновение на Полтавском шоссе: есть жертвы
Звезда популярного американского сериала бесследно исчезла во время прогулки с сыном
Звезда популярного американского сериала бесследно исчезла во время прогулки с сыном
На Днепропетровщине легковушка на скорости протаранила минивэн ‒ пострадали пятеро
На Днепропетровщине легковушка на скорости протаранила минивэн ‒ пострадали пятеро
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.