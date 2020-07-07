Границы для восьми категорий украинцев уже открыли 23 страны

Главное: На сегодняшний день свои границы для украинцев открыли 23 страны. Однако въехать туда могут лишь восемь категорий наших граждан.

Детали: На вторник, 7 июля, свои границы для украинцев открыли 23 страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Впрочем, въехать могут не все – границы открыли для восьми категорий наших граждан.

Это: сотрудники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь; пограничники; перевозчики товаров и другие представители транспортных служб, прежде всего речь идет о водителях грузовиков; дипломаты, сотрудники полиции при исполнении обязанностей, службы гражданской защиты и международных контингентов; лица, следующие транзитом; лица, которые едут с туристической целью, или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой экономический интерес; лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства. Эти обстоятельства могут по-разному толковаться в разных странах.

Границы для украинцев открыли такие страны: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Бурунди, Танзания и Сейшельские острова.

Чиновник сказал: «Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил».

Министр добавил: «Сейчас Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы государство попадало в зеленый список. Но даже из этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС, даже несмотря на имеющуюся запрет».

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