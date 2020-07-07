Всего за три недели в Украине утонули почти две сотни людей

Главное: С начала лета в Украине утонул 291 человек. Лишь в минувшее воскресенье на воде погибли шестнадцать человек.
Детали: Украинцы продолжают массово гибнуть на воде. Последние данные во вторник, 7 июля, приводит ГСЧС.
Лишь за минувшее воскресенье утонули шестнадцать человек. Всего с начала лета на воде погиб 291 человек.
Примечательно, что еще 17 июня сообщалось о ста погибших: то есть за три последние недели утонули уже почти две сотни людей.
Спасатели говорят, что «подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности».
Также сообщается: «Отправляясь отдыхать в места с повышенным уровнем опасности, а именно на реку или пруд, главное условие досуга – усиленное внимание и ответственность».
Накануне мы сообщали, что пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус.
В тему 19 июня 2020 года стало известно, что Кличко разрешил купаться в Киеве.
17 июня 2020 года сообщалось, что с начала лета в Украине утонули сто человек. Семнадцать из погибших – дети.