Облако, похожее на верблюда, интересней чем парад планет-2020, – ученый

Главное: В параде планет 2020 года нет ничего примечательного. Так считает российский астроном Сергей Попов.

Детали: Сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, профессор РАН Сергей Попов высмеял заявления о том, что 4 июля стартовал «полный парад планет». Он заявил, что сейчас конфигурация небесных тел вполне обычная, так как планеты не выстроились в ряд, а находятся недалеко друг от друга.

Попов добавил, что люди «из пальца высосали» новость, ибо ничего интересного не происходит. В самом параде планет он также не видит ничего уникального, пишет сайт 360.

Эксперт опроверг и слухи о влиянии на магнитное поле Земли.

«Я не специалист по сумасшедшим... Если вы увидите облако, похожее на верблюда, — это да, в некоторой степени уникально», — также добавил Попов.

Напомним, 4 июля начался так называемый парад планет. Наблюдать его могут и жители Украины. Как рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева, с 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут, — Юпитер — 14 июля, а Сатурн — 21 июля, — в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего.

В тему: Читайте обзор: «Удивительные астрономические явления января — июля 2020 года: затмение Венеры, Клубничная Луна, волчье затмение, солнечное затмение, два парада планет».