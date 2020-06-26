Женщина, изнасилованная копами в Кагарлыке, рассказала, как все происходило

Главное: Женщина, которая стала жертвой насилия со стороны полицейских в Кагарлыке, рассказала подробности того злополучного дня. По ее словам, полицейские собираются мстить.

Детали: Жертва полицейского беспредела в Кагарыке 26-летняя Неля Погребицкая, которую правоохранители изнасиловали прямо в кабинете, в интервью «Украинской правде» рассказала подробности того дня, когда над ней издевались и пытали.

По ее словам, посторонние в отделении полиции слышали это, а некоторые и видели. Девушка поделилась, что насильник Николай Кузив угрожал ей и ранее.

«Коля невзлюбил меня еще давно. Я помню, что еще сидели как-то у Миши, он приехал, зашел в дом. Сказал всем убираться из дома, потому что он здесь хозяин, все вышли, а я долго собиралась из-за малой. Тогда он ко мне подошел, взял за подбородок и говорит: „Посмотри мне в глаза. Если, говорит, я тебе позвоню, если ты ко мне не выйдешь, ты знаешь, где я работаю, ты знаешь, что я могу сделать, ты всегда мне дашь“. Так домогался меня», — рассказала Неля.



По словам девушки, она до сих живет в страхе, потому что один из них заявлял, что когда его выпустят, он начнет мстить.

«Страшно, мы все здесь напуганы. Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей, приедет и убьет — меня или мою семью. Он говорил, выйду — тебя и твою семью уничтожу», — добавила она.



Первым, по словам девушки, над ней поиздевался Николай Кузив. «Как зашел, достал противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет. И я не помню или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была», — сообщила она.



По словам женщины, в тот момент в отделении были люди и они все слышали, а некоторые и видели.

«Как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. И зажигалкой баловался. Уже как поиздевался надо мной, у меня уже сил не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал это «Я тебя сегодня разорву, будешь моя сегодня», — рассказала девушка.



Полицейские выпустили ее только под утро, после чего она побежала в парк. «Я пошла в парк. Не пошла, а быстро побежала. Все болело, но думаю, лишь бы спрятаться: испуганная, вся трясусь», — вспомнила пострадавшая.

В тему: 25 мая в Киевской области в городе Кагарлык двое полицейских были задержаны по подозрению в изнасиловании женщины. Все их подразделение было расформировано.