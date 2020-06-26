Погода на следующую неделю: Украину вновь накроют дожди

Главное: На следующей неделе в Украину вернутся грозовые дожди. Немного похолодает.

Детали: В начале следующей недели, 29-30 июня, Украину накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики обещают, что по стране немного посвежеет. Жара сохранится лишь на юге.

Днем будет 23-31 тепла, а ночью плюс 14-21.

В Киеве пройдут дожди с грозами. Днем будет плюс 25-27, а ночью 15-17 тепла.

Карта погоды в Украине:

В тему 25 июня 2020 года сообщалось о наводнении на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях.

23 июня 2020 года стало известно, что на Львовщине вышедшая из берегов река затопила село.