Погода на следующую неделю: Украину вновь накроют дожди

Главное: На следующей неделе в Украину вернутся грозовые дожди. Немного похолодает.
Детали: В начале следующей недели, 29-30 июня, Украину накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Синоптики обещают, что по стране немного посвежеет. Жара сохранится лишь на юге.
Днем будет 23-31 тепла, а ночью плюс 14-21.
В Киеве пройдут дожди с грозами. Днем будет плюс 25-27, а ночью 15-17 тепла.
Карта погоды в Украине:
В тему 25 июня 2020 года сообщалось о наводнении на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях.
23 июня 2020 года стало известно, что на Львовщине вышедшая из берегов река затопила село.