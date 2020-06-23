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В УПЦ объяснили, чем христианство отличается от других религий

В УПЦ объяснили, чем христианство отличается от других религий

Главное: Христианство отличается от всех других религий тем, что Творец стал одним из творений и принес Себя в жертву человечеству. Об этом рассказал преподаватель КДА УПЦ Андрей Музольф.

Детали: Христианство – это вера в Бога, Который отдал свою жизнь ради спасения человечества.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Христианство – это вера в Бога, Который предал Себя на смерть ради спасения человека. И именно этим христианство отличается от прочих религий. Ведь ни одна другая вера не может даже допустить того, что Творец станет одним из творений и принесет Себя в жертву», - отметил Андрей Музольф.

Он объяснил, как в мир пришел грех и почему Господь не допустил смерти человечества.

«Нарушив единственную заповедь, данную им в раю Богом, Адам и Ева тем самым впустили в наш мир грех, а грехом – смерть. И с тех пор все их потомки, хотят они того или нет, обречены на страдания, скорби и смерть. Но, как мы помним, Бог есть Любовь. И Божественная Любовь не могла дать Своему высшему творению просто дать умереть. Бог, будучи всеведущим, знал, что некогда человек падет, и потому еще до его сотворения на Предвечном Совете было решено спасти его. Но спасти весьма необычным способом – через смерть Самого Бога», - рассказал Андрей Музольф.

Он подчеркнул, что невозможность – самая сильная аргументация для истинности веры.

«Вера – это не знание. Верить в логичное – легко, но как поверить в то, что Бог, Великий Абсолют, ради спасения одной из «пылинок Вселенной», как любят называть человека атеисты, решил стать человеком и умереть? И именно этим доказывается превосходство христианства: если эта вера нелогична, значит ее не мог выдумать человек, а значит – она истинна», - объяснил Андрей Музольф.

В тему: Священник УПЦ объяснил, в чем опасность ношения красной нити для христиан.

Тэги: новости православия

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