Дональд Трамп

Все (вооружение), что мы отправляем в Украину, проходит через НАТО, и они платят нам полностью.
В ЕП подписали кредит для Украины на 90 млрд евро
На Львовщине прокурор совершил ДТП. Погиб ребенок
Кошта оценил подготовку Украины к членству в ЕС
Зеленский прокомментировал успехи ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях
Стоимость восстановления Украины существенно выросла
Буданов назвал главное требование РФ на переговорах
В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции
«Укрэнерго» подтвердило отключение на вторник
Зеленский заявил, что Путин уже начал Третью мировую войну
США ожидают «хороших новостей» о мире в Украине