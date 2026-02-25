США объявили Украине демарш из-за ударов по Новороссийску

США объявили Украине демарш из-за ударов по российскому черноморскому порту в Новороссийске в ноябре 2025 года. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает CNN.

Как отметила дипломат, Государственный департамент США сообщил, что украинские удары по Новороссийску повлияли на американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. Тогда в результате удара была повреждена инфраструктура Каспийского нефтепровода, который является одним из крупнейших налогоплательщиков в России.

«Мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от нападений на американские интересы», — сказала Стефанишина.



Посольство Украины получило по этому поводу демарш — официальное дипломатическое сообщение от Госдепа США. Посол Украины уточнила, что речь идет именно об экономических интересах США, а не о запрете атак на российскую военную или энергетическую инфраструктуру в целом.

Новороссийск — главный российский порт на Черном море и военно-морская база. Он расположен примерно в 100 км по прямой от Керченского пролива и Крымского моста.



Напомним, 29 ноября 2025 года морские дроны полностью вывели из строя швартовное устройство терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, в результате чего была остановлена отгрузка нефти. Сообщалось, что удалось уничтожить один из трех нефтеналивных причалов КТК.

