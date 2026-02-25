Еще одна страна поможет Украине с ПВО

Норвегия продолжает помогать Украине во время войны. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере встретился с главой нашего государства Владимиром Зеленским.

Чиновник сказал: «Мы сегодня являемся теми, кто поддерживает то, что вам нужно больше всего, это ПВО. И мы будем делать все, чтобы усиливать это, и способности производства дронов, дальнобойной артиллерии, также оборудования, и способности в морском измерении».

По его словам, на этот год поддержка нашей страны будет составлять 8 миллиардов долларов.

В то же время, украинский лидер отметил: «Норвегия – среди наиболее активных инвесторов программы PURL, эта программа позволяет нам покупать ПВО, прежде всего для наших систем. На сегодняшний день это уже 970 миллионов долларов именно в рамках программы PURL».

