Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Кривом Роге произошла стычка с участием ТЦК, военного ранили ножом

В Кривом Роге произошла стычка с участием ТЦК, военного ранили ножом

Агата Кловская
25.02.26 16:21
96
В Кривом Роге произошла стычка с участием ТЦК, военного ранили ножом

В Кривом Роге во время выполнения служебных обязанностей ножевое ранение получил военнослужащий ТЦК. Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов. Об этом сообщает Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

По данным ТЦК, 24 февраля 2026 года группа оповещения вместе с работниками Национальной полиции остановила гражданина для проверки документов.

Во время проверки выяснилось, что мужчина является нарушителем воинского учета и находится в розыске.

Накануне в СМИ появилась инофрмация о драке с участием двух мужчин (отца и сына — ред.) и военнослужащих ТЦК. Во время драки якобы раздался выстрел.

В частности, сообщалось, что сильно пострадал отец военнообязанного, он в больнице. А военнослужащий получил ножевое ранение.

В ТЦК отметили, что во время общения с задержанным отдельные граждане начали препятствовать действиям военнослужащих.

В результате агрессивных действий один из военных получил ножевое ранение.

Пострадавшего госпитализировали. По информации центра комплектования, его состояние сейчас стабильное, он получает необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве отметили, что любые проявления агрессии в отношении военнослужащих недопустимы.

Там также призвали граждан к взвешенному поведению и напомнили, что силовое препятствование работе военных является нарушением закона.

Напомним, в последнее время в Украине зафиксирован рост количества нападений на военнослужащих и работников территориальных центров комплектования.

Тэги: Кривой Рог, ТЦК

Комментарии

Статьи

18.02.26 20:57

ВО «Батькивщина» – трамплин для поколений украинского политикума

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.02.26 16:58

Медик предупредил об опасности популярной закуски

25.02.26 16:05

Зеленский ответил на ядерные угрозы России

25.02.26 15:46

США объявили Украине демарш из-за ударов по Новороссийску

25.02.26 15:24

Еще одна страна поможет Украине с ПВО

25.02.26 15:22

На улице одного из итальянских городков «завелся» очень необычный экспонат

25.02.26 14:39

В Турции истребитель F-16 упал на трассу. Пилот погиб

25.02.26 14:01

Украинцам рассказали, какая погода ожидается в марте

25.02.26 13:48

Зеленский раскрыл мечты РФ о президенте в Украине

25.02.26 13:39

Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде 26 февраля

25.02.26 16:05

Зеленский ответил на ядерные угрозы России

25.02.26 09:49

В ЕП подписали кредит для Украины на 90 млрд евро

25.02.26 09:26

На Львовщине прокурор совершил ДТП. Погиб ребенок

25.02.26 07:54

Кошта оценил подготовку Украины к членству в ЕС

24.02.26 23:45

Зеленский прокомментировал успехи ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

24.02.26 13:44

Стоимость восстановления Украины существенно выросла

24.02.26 10:16

Буданов назвал главное требование РФ на переговорах

24.02.26 10:09

В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции

24.02.26 09:15

«Укрэнерго» подтвердило отключение на вторник

23.02.26 11:03

Зеленский заявил, что Путин уже начал Третью мировую войну

19.02.26 11:24

Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, — NYT

20.02.26 14:18

Американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности

19.02.26 00:01

В Черновицкой области депутат скрывал вспышку африканской чумы свиней

19.02.26 10:22

Зеленский назвал единственную тему для разговора с Путиным

19.02.26 06:48

Зеленский пообещал, что Донбасс не отдадут России

19.02.26 09:08

В Запорожье мужчина насмерть подорвался на гранате

18.02.26 23:18

Белый дом заявил о прогрессе в мирных переговорах

20.02.26 19:11

Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирных переговоров

19.02.26 16:50

Зеленский рассказал, смог бы отдать приказ убить Путина

20.02.26 15:59

Японцы выявили уникальное природное средство против воспаления

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди