В Кривом Роге произошла стычка с участием ТЦК, военного ранили ножом

В Кривом Роге во время выполнения служебных обязанностей ножевое ранение получил военнослужащий ТЦК. Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов. Об этом сообщает Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

По данным ТЦК, 24 февраля 2026 года группа оповещения вместе с работниками Национальной полиции остановила гражданина для проверки документов.

Во время проверки выяснилось, что мужчина является нарушителем воинского учета и находится в розыске.

Накануне в СМИ появилась инофрмация о драке с участием двух мужчин (отца и сына — ред.) и военнослужащих ТЦК. Во время драки якобы раздался выстрел.

В частности, сообщалось, что сильно пострадал отец военнообязанного, он в больнице. А военнослужащий получил ножевое ранение.

В ТЦК отметили, что во время общения с задержанным отдельные граждане начали препятствовать действиям военнослужащих.

В результате агрессивных действий один из военных получил ножевое ранение.

Пострадавшего госпитализировали. По информации центра комплектования, его состояние сейчас стабильное, он получает необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве отметили, что любые проявления агрессии в отношении военнослужащих недопустимы.

Там также призвали граждан к взвешенному поведению и напомнили, что силовое препятствование работе военных является нарушением закона.

Напомним, в последнее время в Украине зафиксирован рост количества нападений на военнослужащих и работников территориальных центров комплектования.