Медик предупредил об опасности популярной закуски

Российский медик Андрей Тяжельников предупредил об опасности квашеной капусты. Оказывается, употреблять ее в пищу можно не всем.

Врач отметил, что это полезный функциональный продукт, однако есть свои нюансы.

Он сказал: «Людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, с артериальной гипертензией, с заболеваниями почек употреблять этот продукт не рекомендуется».

Подчеркивается: «Даже небольшие ее порции способны стать причиной болей в животе, вздутия, изжоги, скачков давления».

