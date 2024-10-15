Андрей Пышный

Мы будем стремиться обеспечить устойчивость валютного рынка. Это значит: не ждите от нас, что курс улетит в космос. Для НБУ это важно, чтобы выполнить нашу ключевую задачу – вернуть инфляцию к цели 5% в ближайшие годы.

Источник: «Интерфакс-Украина»