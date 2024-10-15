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Фразы > Андрей Пышный

Андрей Пышный

Автор: председатель НБУ
15.10.24 12:10
110
Андрей Пышный

Мы будем стремиться обеспечить устойчивость валютного рынка. Это значит: не ждите от нас, что курс улетит в космос. Для НБУ это важно, чтобы выполнить нашу ключевую задачу – вернуть инфляцию к цели 5% в ближайшие годы.

Источник: «Интерфакс-Украина»

Тэги: экономика, финансы, Андрей Пышный, новости Украины, НБУ

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