Андрей Пышный

Мы будем стремиться обеспечить устойчивость валютного рынка. Это значит: не ждите от нас, что курс улетит в космос. Для НБУ это важно, чтобы выполнить нашу ключевую задачу – вернуть инфляцию к цели 5% в ближайшие годы.
Источник: «Интерфакс-Украина»
Мы будем стремиться обеспечить устойчивость валютного рынка. Это значит: не ждите от нас, что курс улетит в космос. Для НБУ это важно, чтобы выполнить нашу ключевую задачу – вернуть инфляцию к цели 5% в ближайшие годы.
Источник: «Интерфакс-Украина»
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