Джанет Йеллен

Я не вижу реальной замены Конгресса в предоставлении Украине помощи, в которой она нуждается в этом году. Я не думаю, что кто-то может заполнить этот пробел.
Источник: Bloomberg
Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
Из России бегут самые богатые бизнесмены, — СМИ
Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз
Украинцам разрешили вакцинироваться прямо в аптеках
Китай также не остался в стороне от ядерных угроз Путина
Наконец-то стало известно, почему у людей нет хвостов
Экс-капитан «Динамо» Милевский рассказал, как оказался в коме
Польша рассмотрит запрет импорта продуктов из России
Стало известно, сколько газа и угля осталось у Украины
Пугачева внезапно выпустила первый альбом за шестнадцать лет
В ЕС отреагировали на ядерные угрозы Путина
Украинцам разрешили вакцинироваться прямо в аптеках
Отпевание Навального: в Сеть слили фото оппозиционера в гробу
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 414 680 солдат
Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины
Украинские воины «приземлили» еще два вражеских истребителя
Путин пригрозил «трагическими последствиями» странам, которые отправят в Украину войска
Биткоин летит вверх и может достигнуть отметки в 80-100 тыс долл за монету
Украина и Польша провели переговоры о деблокаде границы
ЕС окончательно одобрил €50 млрд для Украины
На востоке Украины сбит очередной вражеский Су-34
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат
Боррель считает, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы
Премьер Италии заявила, что война в Украине спровоцировала нападение ХАМАС на Израиль
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат
Погода в Украине: синоптики рассказали, какие сюрпризы нас ждут
Маск «наехал» на премьера Нидерландов из-за Украины
Ситуация с электричеством: экспорт Украины вырос
Война в Украине: ситуация на фронтах на 24 февраля
Джейкоб Ротшильд: умер одиозный британский финансист
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 410 700 солдат
Когда закончится война и что делать?
Третья мировая война начнется в конце 2024 года
Кто виноват и что делать?
Гривна пошла вниз