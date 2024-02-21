Урсула фон дер Ляйен

Что касается выборов в Украине – это внутреннее дело Украины, и не мне это комментировать.
Источник: «Интерфакс-Украина»
Что касается выборов в Украине – это внутреннее дело Украины, и не мне это комментировать.
Источник: «Интерфакс-Украина»
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