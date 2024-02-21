Урсула фон дер Ляйен

В польском правительстве пригрозили новыми ограничениями на импорт продукции из Украины

Перспективы членства в ЕС: Украине придется еще немного подождать

В Минюсте объяснили, какие категории осужденных в Украине хотят мобилизовать

В центре Киева произошла стрельба в отеле. Есть раненый

Поляки на границе высыпали украинское зерно из вагона

В Донецке слышны взрывы. Виден дым в районе здания «правительства „ДНР“»

Польские «фермеры» ужесточили блокирование движения на границе с Украиной

Польские протестующие намерены до апреля блокировать границу с Украиной

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 406 080 солдат

В проект закона о мобилизации внесли 2500 поправок

16.02.24 15:17

Вкладчики банков требуют от правоохранителей не дать сбежать из Украины эксзамдиректору-распорядителю ФГВФЛ Наталье Рудухе из-за ряда уголовных дел

15.02.24 14:23

Грипп и ОРВИ стремительно расползаются по Украине. За неделю — более 230 тысяч заболевших

16.02.24 08:52

В Украине продолжают понемногу внедрять электронную гривну

15.02.24 09:30

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 399 090 солдат

15.02.24 13:18

Во Львове нашли труп исчезнувшего ребенка из Коломыи – подозревается суицид

15.02.24 13:26

В Японии произошло крайне необычное преступление

16.02.24 16:49

Мексиканцы рассказали, почему виноград нужно есть с кожурой и косточками

14.02.24 16:43

Американский дерматолог составила список продуктов, которые приводят к обезвоживанию кожи лица

16.02.24 08:26

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 400 300 солдат

16.02.24 10:09

В Киеве мужчина зарезал соседа… из-за громкой музыки