Джо Байден

Я не думаю, что нам нужна более крупномасштабная война на Ближнем Востоке. Это не то, к чему я стремлюсь.
Источник: Reuters
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