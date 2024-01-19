Дональд Трамп

19.01.24 10:27

Украина хочет организовать разговор между Зеленским и Си

19.01.24 10:20

Под Черниговом произошло ДТП с участием школьного автобуса – есть пострадавшие

19.01.24 10:17

В Брянской области РФ пылает нефтебаза. Россияне заявили об атаке дронов

19.01.24 10:01

Байден вновь опозорился во время публичного выступления

19.01.24 09:37

В НАТО допустили войну с Россией – названы сроки

19.01.24 09:28

Зарабатываешь от 20 тыс грн? Плати не 1,5%, а 3% военного сбора, - Роксолана Пидласа

19.01.24 09:15

Игорь Мазепа: задержан известный украинский бизнесмен

19.01.24 09:03

Анатолий Руденко: известный российский актер прятал наркотики возле полового органа

19.01.24 08:19

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 374 520 солдат

19.01.24 08:07

Война в Украине: ситуация на фронтах на 19 января