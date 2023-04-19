Сулейман Сойлу

В России могут объявить всеобщую мобилизацию

Эксперты высчитали, что совсем скоро Индия обгонит Китай по численности населения

Стало известно, что происходит с ипотечным кредитованием в Украине

Официальный уровень безработицы в Украине снизился до исторического минимума

Тамаз Сомхішвілі не має жодного бізнесу в Росії з 2009 року, — Форбс

В ВСУ опровергли новые фейки о мобилизации

Без военного билета украинец не сможет поступить в университет

Глава Минэнерго намекнул на повышение тарифов на электроэнергию в Украине

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 183 750 солдат

В России могут объявить всеобщую мобилизацию

13.04.23 14:24

В МОН хотят уменьшить количество предметов в школах

14.04.23 15:31

Уволен мэр Полтавы

14.04.23 16:33

В Украине под воду могут уйти еще несколько областей

13.04.23 15:53

В Украине планируют максимально вернуть очное обучение в школах

14.04.23 14:10

Стало известно, какие пенсии получают украинцы

12.04.23 14:44

Названы продукты, которые можно есть на ночь

13.04.23 13:11

Ле Пен сделала резонансное заявление по поводу войны в Украине

12.04.23 16:14

В МВФ рассказали, как будет расти госдолг США

14.04.23 15:55

Комендантский час в Черновицкой области сократят на час

14.04.23 14:22

В Россию едет министр обороны Китая