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Фразы > Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Автор: начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины
14.04.23 09:42
82
Кирилл Буданов

Границы можно изменить. Это искусственно созданное заблуждение, и сейчас настал момент, чтобы эта страна (Россия) развалилась.

Источник: ABC News

Тэги: общество, Россия, война, новости Украины, Кирилл Буданов

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