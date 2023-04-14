Кирилл Буданов

Границы можно изменить. Это искусственно созданное заблуждение, и сейчас настал момент, чтобы эта страна (Россия) развалилась.
Источник: ABC News
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