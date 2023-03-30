Рафаэль Гросси

Очевидно, что военная активность во всем регионе возрастает. Поэтому станция (ЗАЭС) не может быть защищена.
Источник: Sky News
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