Антониу Гутерриш

Гражданские лица (в Украине) платят особенно высокую цену в зимний сезон, особенно люди, живущие на передовой, и те, кто отрезан от тепла, воды и основных услуг.
Источник: пресс-служба ООН
Гражданские лица (в Украине) платят особенно высокую цену в зимний сезон, особенно люди, живущие на передовой, и те, кто отрезан от тепла, воды и основных услуг.
Источник: пресс-служба ООН
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