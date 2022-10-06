Владимир Зеленский

Уже более 1,6 миллиона украинцев принудительно депортированы в Россию.
Источник: официальное обращение
Уже более 1,6 миллиона украинцев принудительно депортированы в Россию.
Источник: официальное обращение
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