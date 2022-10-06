Владимир Зеленский

06.10.22 13:52

Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против РФ

06.10.22 13:37

Стало известно, кто стал основным поставщиком тяжелого вооружения Украине. И это не США

06.10.22 13:29

Госдолг Украины превысил $98 млрд

06.10.22 12:56

В Таиланде бывший полицейский застрелил десятки детей

06.10.22 12:54

В ОП озвучили число мобилизованных россиян

06.10.22 12:40

Управделами УПЦ объяснил, как сохранить самообладание во время испытаний

06.10.22 12:40

Разведка рассказала, сколько уже россиян собрали для отправки в Украину

06.10.22 12:28

На юге Украины россияне продали нашим военным БМП

06.10.22 12:28

С начала года в Украине ускорилась инфляция

06.10.22 12:17

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