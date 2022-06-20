Дмитрий Кулеба

Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование.
Источник: ARD
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