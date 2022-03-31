Виктор Ляшко

31.03.22 11:47

ЕБРР предрекает обвал ВВП Украины из-за войны

31.03.22 11:22

Украинцам напомнили, что коронавирус никуда не исчез

31.03.22 11:21

Жертвами войны в Украине стали уже 148 детей

31.03.22 11:20

В УПЦ назвали законопроекты о запрете УПЦ нарушением прав миллионов верующих

31.03.22 11:12

Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 17,5 тысяч россиян

31.03.22 10:39

РФ хочет создать в Украине новую псевдореспублику

31.03.22 09:55

Возле ЧАЭС зафиксировали активность россиян

31.03.22 09:30

В Киеве снова можно будет купить алкоголь

31.03.22 09:21

В ООН будут расследовать военные преступления России в Украине

30.03.22 22:05

В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов