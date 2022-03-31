Виктор Ляшко

Коронавирус, к сожалению, не исчез. В будние дни у нас в среднем регистрируют 4,5 тысячи случаев.
Источник: РБК-Украина
Коронавирус, к сожалению, не исчез. В будние дни у нас в среднем регистрируют 4,5 тысячи случаев.
Источник: РБК-Украина
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