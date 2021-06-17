Дональд Трамп

Главные новости за 16 июня 2021 года

Путин рассказал, о чем говорил с Байденом

В Дамаске управделами УПЦ передал Антиохийскому Патриарху средства на восстановление разрушенных храмов

COVID-19 в Украине: смертность снова снизилась

Главные новости за 15 июня 2021 года

Коронавирус в Украине: смертность продолжает оставаться не очень высокой

Журналисты рассказали, как «слуги народа» ежедневно плюют на закон

Байден и Путин пожали руки перед многочасовой встречей

Украина останется на карантине до конца лета

С сегодняшнего дня украинцы могут возвращаться на Родину без каких-либо условий

Главные новости за 16 июня 2021 года

Путин рассказал, о чем говорил с Байденом

COVID-19 в Украине: смертность снова снизилась

10.06.21 19:42

Задержанную банду наркоторговцев-рецидивистов на Киевщине, возможно, курировал Костя Калоша (Константин Бедовой), - СМИ

10.06.21 22:56

В Киеве задержали научную сотрудницу, хранившую дома в холодильнике штаммы опасной болезни

12.06.21 20:38

Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020

12.06.21 17:45

Патриарх Кирилл рассказал, как изменятся тела людей после Второго пришествия

13.06.21 00:01

Канада выбросит сотни тысяч доз вакцины от COVID-19

12.06.21 17:15

В УПЦ объяснили, почему Церковь всегда будет против ЛГБТ

12.06.21 16:25

Митрополит Антоний рассказал, почему не нужно бояться грустить

12.06.21 16:02

Митрополит Онуфрий рассказал о самом главном подвиге каждого человека

12.06.21 15:43

Куракин: Когда Коломойский зарабатывает в России миллионы, а власть развязала репрессии против Медведчука – это лицемерие

11.06.21 20:57

Суперкомпьютер назвал победителя Чемпионата Европы по футболу