Дональд Трамп

Мы ничего не получили (по итогам саммита в Женеве), а лишь предоставили сцену России.
Источник: Fox News
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